Kompany traint weer (maar Man City wil risicopatiënt niet forceren)

Kristof Terreur

10/01/17 - 21u29

© reuters.

Hij amuseerde zich. Lachen, gebaren, voetballen. Na zeven weken individuele training traint Vincent Kompany (30) weer mee met de groep bij Manchester City. De komende dagen zal moeten blijken of hij fit genoeg is om deel uit te maken van de selectie voor de uitmatch bij Everton, zondag.

Sowieso willen de medische staf van Man City en Pep Guardiola hun risicopatiënt niet forceren. Kompany scheurde op 19 november, bij een zoveelste comeback, de mediale band van de knie na een botsing met doelman Bravo. In 2016 lag de aanvoerder bijna 40 weken in de lappenmand. Hij miste ook het EK.



Man City had met Holger Badstuber (27) al een mogelijke vervanger staan voor Kompany. De club bereikte eind vorige week een mondeling akkoord met de Duitse verdediger over een uitleenbeurt. Enkel het papierwerk moest nog worden afgehandeld, maar de eveneens blessuregevoelige Badstuber wilde niet wachten tot Kompany zijn fitheid bewezen had. Hij trekt naar Schalke 04.