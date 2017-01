SOS Maracanã: dit rest er van het mythische stadion na het WK voetbal en de Spelen

Door: redactie

video Divock Origi bezorgde de Duivels er een late zege tegen Rusland op het WK voetbal 2014 en de voorbije zomer was het mythische stadion nog het toneel van de emotionele Braziliaanse voetbaltriomf tijdens de Olympische Spelen. Maar tegenwoordig heeft het legendarische Maracanã meer weg van een spookstadion. De Braziliaanse krant 'O Globo' verschafte zich toegang tot de catacomben en trekt aan de alarmbel. "Niet de geur van gras, maar van schimmel ruik je hier."

Nog geen half jaar na het einde van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro wordt er nog nauwelijks gespeeld in het in 1950 voor het WK voetbal opgetrokken stadion. Heel soms speelt een van Rio's drie grootste voetbalclubs er en onlangs vond ook de benefietmatch na de vliegramp met de voetballers van Chapecoense er plaats. Maar er wordt vooral gekibbeld over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het geprivatiseerde stadion. De staat Rio en een consortium van privé-bedrijven, die het Maracanã in eigendom hebben, stellen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en schuiven de schuld voor de huidige staat af op het Braziliaans olympisch comité. Zij argumenten dan weer dat ze het iconische stadion nagelaten hebben zoals dat contractueel bepaald was. Lees ook Brazilië en Colombia spelen benefietmatch voor 'Chape'

Resultaat van die twist is een verloederd stadion. Het grasveld ligt er beroerd bij, de tribunes liggen nog vol etensresten van het laatste event en maar liefst 7.000 zitjes zijn verdwenen. 'O Globo': "Het ruikt er naar schimmel, er lopen tientallen katten rond, meubilair is verwoest, er zijn gaten in de muren, kabels liggen bloot en er zijn elektrische pannes."



Nog voor het WK 2014, toen het Maracaná voor een half miljard euro gerenoveerd werd, kwam er al veel kritiek op het stadion. "Architectureel en cultureel vandalisme" of "een parodie van zichzelf" werd er geregeld geopperd. Maracanã: sem dono, sem rumo. Estádio sofre com o abandono e impasse na gestão. https://t.co/RM9ELay7o1 #SOSMaracana pic.twitter.com/sBEl8BVXuW — BandNews FM - 94,9 (@bandnewsfmrio) Fri Jan 06 00:00:00 MET 2017 © rv. © rv.