Vandalen reageren zich af op standbeeld Messi dat gehalveerd achterblijft

Marie Rutsaert

10/01/17 - 15u35 Bron: Eurosport

Terwijl Ronaldo deze week opnieuw een beeldje kreeg om toe te voegen aan zijn indrukwekkende prijzenkast, ging het er anders aan toe voor Lionel Messi. Hij speelde met Barcelona gelijk tegen Villarreal en zo zakten de 'blaugrana' weg naar een derde plaats in La Liga. Ook zijn standbeeld in Buenos Aires kreeg het hard te verduren deze week.

Het standbeeld voor de Argentijnse grootheid werd eind juni vorig jaar geplaatst nadat hij aankondigd had zich terug te trekken uit het internationale voetbal. Een beslissing die maar van korte duur bleek te zijn: niet veel later kondige de Vlo alweer zijn comeback bij de 'Albiceleste' aan.



Enkele onverlaten hebben zich dit weekend echter 'geamuseerd' met het standbeeld en gingen ervandoor met de bovenste helft. De lokale autoriteiten lieten weten dat de herstellingswerkzaamheden al bezig zijn.



Hieronder kan u het standbeeld in zijn oorspronkelijke staat bekijken.