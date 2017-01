De Bruyne & Dembélé zijn de beste spelers op hun positie

Door: Rudy Nuyens

10/01/17 - 13u23

Kevin De Bruyne en Moussa Dembélé zijn de beste spelers op hun positie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Zwitserse onderzoeksbureau 'CIES Football Observatory', dat de spelers uit de vijf topcompetities op allerlei parameters beoordeelt. Ook Thibaut Courtois en Eden Hazard komen in de lijstjes van CIES voor.

Voor verdedigend ingestelde spelers beschouwt CIES fysieke kracht, timing, positiespel en tactische intelligentie als belangrijke elementen, naast techniek en visie in de opbouw. Voor aanvallend ingestelde spelers zijn besluitvaardigheid, snelheid van uitvoering, risicobereidheid, explosiviteit, schieten op doel en de capaciteit om andere spelers in een gevaarlijke positie uit te spelen dan weer belangrijker. Voor de goeie orde: de prestaties van alle spelers die dit seizoen minimaal 900 minuten speelden in de vijf topcompetities, werden in de peiling opgenomen.

Kevin De Bruyne komt uit het onderzoek van CIES naar voren als de beste aanvallende middenvelder. Uit de technische analyse van spelersprestaties blijkt De Bruyne de allerbeste te zijn, met dezelfde score als Liverpoolspeler Philippe Coutinho. De Bruyne en Coutinho gaan onder meer de Fransman Dimitri Payet (West Ham), de Duitser Mesut Özil (Arsenal), David Silva (Manchester City) en Christian Eriksen (Tottenham) vooraf. Eden Hazard komt ook voor in de top tien. De Rode Duivel van Chelsea prijkt op een gedeelde zevende plaats. De Bruyne verdient zijn eerste plaats op basis van het nemen van initiatief, kanscreatie en schieten. Onder het nemen van initiatief verstaat CIES de vaardigheid van spelers om gevaarlijke situaties te creëren. CIES rekent hier onder meer beslissende passes en het afdwingen van vrije trappen en hoekschoppen mee. Daarvoor is ook techniek, risicobereidheid en explosiviteit nodig. Onder kanscreatie valt techniek, visie, besluitvaardigheid en snelheid van uitvoering. Voorts wordt ook de accuraatheid van het schieten op doel in rekening gebracht.

Dembélé 'tot volle maturiteit' gekomen

Moussa Dembélé komt uit het onderzoek van CIES naar voren als de beste box-to-box-middenvelder in de vijf topcompetities. Dembélé gaat een mooi rijtje spelers vooraf. Op twee prijkt Blaise Matuidi van PSG, verder volgen Ilkay Gündogan (Manchester City), Dele Alli (Tottenham), Yaya Touré (Manchester City), Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (AS Roma), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona) en Saúl Niguez (Atlético Madrid).



CIES splitst in zijn onderzoek verschillende aspecten van het spel af. Zo behoort Dembélé tot de top tien qua duelkracht, alle posities samengeteld. De beste in dit aspect van het spel is volgens CIES Arturo Vidal (Bayern München), voor Diego Godin (Atlético Madrid). Over alle posities heen komt Dembélé als nummer vier naar voren op het onderdeel balrecuperatie. In dat opzicht moet hij enkel Claudio Marchisio (Juventus), N'Golo Kanté (Chelsea) en Riccardo Montolivo (AC Milan) laten voorgaan. Onder meer het anticiperingsvermogen en het positiespel werden hierbij onderzocht. CIES concludeert dat Dembélé bij Tottenham 'tot volle maturiteit' is gekomen.