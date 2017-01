Casteels op een zijspoor bij Wolfsburg. Welke club gooit hem een reddingsboei?

Door: Niels Vleminckx

Koen Casteels was in het seizoensbegin de meest waardevolle speler van Wolfsburg. Tot zijn trainer werd ontslagen en de 24-jarige doelman plots naar de bank vloog. Tijd voor verandering. Tijd om weer Rode Duivel te worden.

"Gut, Koen!" In de schaduw van de Spaanse zon, vlak naast het oefenveld van Anderlecht, zweeft Koen Casteels een schot van de keeperstrainer uit de winkelhaak. De 24-jarige Belg heeft een reputatie opgebouwd bij Wolfsburg en bij uitbreiding in heel Duitsland. Maar de laatste tijd komt hij niet meer van de bank.



"Mijn situatie is moeilijk", zucht Casteels in de lobby van hotel Principe Felipe. De doelman uit Betekom was zo goed aan het seizoen begonnen. "Vier clean sheets in de eerste zes wedstrijden. Mijn statistieken waren de beste van de Bundesliga, samen met Manuel Neuer van Bayern München."



Alles veranderde in november. Casteels presteerde dan wel goed, zijn team bevond zich al een jaar in een neerwaartse spiraal. Sportief directeur Klaus Allofs vloog de laan uit, coach Dieter Hecking werd ontslagen. Die Wölfe beten niet meer. Het resultaat: een troosteloze dertiende plaats in de competitie.



"We speelden veel 0-0-gelijk, ons klassement was slecht. Daarom heeft de nieuwe coach (Valérien Ismaël, red.) ineens besloten om me uit de ploeg te zetten. Hij vond dat hij de kapitein nodig had in de ploeg: Diego Benaglio, mijn concurrent. Ik heb het moeilijk om dat te begrijpen. De Duitse pers vraagt me ook hoe het zover gekomen is."



