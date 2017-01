Het kopje wil niet meer mee: Anthony Vanden Borre (29) is voetballer af

Anthony Vanden Borre is voetballer af. De 29-jarige ex-Rode Duivel kan het mentaal niet meer opbrengen. © photo news.

Anthony Vanden Borre is voetballer af. De 29-jarige ex-Rode Duivel kan het mentaal niet meer opbrengen. De verdediger kende hoogtes en laagtes in zijn carrière: zo was hij top op het WK 2014 in Brazilië, maar zakte hij daarna diep weg bij Anderlecht. Het Franse Montpellier bood hem een herkansing, maar verder dan 10 wedstrijden kwam hij er dit seizoen niet. De entourage van Vanden Borre zou hem de komende dagen nog op andere gedachten willen brengen, maar dat wordt een bijzonder moeilijke opgave. 'VdB' is er namelijk helemaal klaar mee.

Vanden Borrre debuteerde op zijn zestiende bij Anderlecht. Hugo Broos dropte de verdediger toen in de basis tegen Sporting Charleroi. Nadien ging het alleen maar crescendo, tot de eerste barstjes in het pantser kwamen - Vanden Borre liep er al wel eens de kantjes vanaf. In 2007 kwam het tot een breuk: Anderlecht verkocht de Brusselaar voor 3,8 miljoen euro aan Fiorentina. Een succes werd dat niet, waarna Vanden Borre via Genoa en Portsmouth bij RC Genk belandde. Onder Frank Vercauteren werkte hij aan een revival, maar hij herviel in zijn oude gewoonten toen Mario Been de fakkel overnam in Limburg.

Vanden Borre maakte zich in 2015 onmogelijk bij Anderlecht: hier verscheen hij met een gouden tand op training bij de B-kern. © photo news.

Op straat

Anderlecht bood hem in 2013 een reddingsboei. Manager Herman Van Holsbeeck plukte hem van de straat en liet hem een aansluitingskaart tekenen. Vanden Borre pikte opnieuw de draad op, speelde zich in de gratie van bondscoach Marc Wilmots en mocht mee naar het WK in Brazilië. Een barst in het kuitbeen, opgelopen in het duel met Zuid-Korea, lag vervolgens aan de basis van een nieuwe dip. Vanden Borre liep op het WK van 2014 een bars in het kuitbeen op in het duel met Zuid-Korea © photo news. Dollen voorafgaand aan het WK in Brazilië: Vanden Borre legde een zeer lange weg af en mocht terecht fier zijn op zijn selectie © belga.

'Janetten'

Bij Anderlecht maakte hij zich een jaar later onmogelijk: het kwam tot een confrontatie met Besnik Hasi en enkele ploegmaats die hij onomwonden 'janetten' noemde. Vanden Borre moest weg, maar er werd niet meteen een nieuwe ploeg gevonden, waardoor hij een jaar moest trainen en spelen met de beloften. Ook onder de nieuwe coach René Weiler moest hij niet rekenen op een stek in de A-kern. Vanden Borre heeft net gescoord tegen AA Gent en accentueert het embleem op zijn shirt © belga.