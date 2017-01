Einde verhaal voor Mboyo bij Sion: spits mag zelfs niet mee op stage

Door: redactie

10/01/17 - 08u03

Ilombé Mboyo. © photo news.

Ilombe Mboyo zit op een dood spoor bij Sion. De 29-jarige aanvaller speelde er tot nu toe enkel in het tweede elftal en mag niet eens mee op winterstage met het eerste elftal van de nummer drie uit de Zwitserse competitie.

2x in basis tweede ploeg

Het zou meteen ook het laatste optreden van Mboyo op het hoogste niveau worden. Het Zwitserse FC Sion bood Mboyo in de zomer van 2015 een uitweg, maar daar heeft hij sindsdien slechts twee matchen gespeeld. Niet met de eerste ploeg, maar met het tweede elftal van Sion. Op 12 november van vorig jaar mocht hij een helft invallen tegen La Chaud-des-Fonds, een week later speelde hij 67 minuten tegen het illustere Breitenrein. Aanvankelijk werd Mboyo in Zwitserland geplaagd door een blessure aan het scheenbeen, maar die behoort al een hele tijd tot het verleden.



FC Sion vertrok gisteren op winterstage naar het Spaanse La Manga. In de selectie was er plaats voor zes jongeren, maar niet voor Mboyo. "Hij traint met de U21", verklaarde Sion-coach Peter Zeidler daarover in het dagblad Le Nouvelliste. "De deur is niet dicht, maar we kunnen niet blijven werken met 27 of 28 spelers zoals op het einde van de eerste ronde. Wij concentreren ons op de groep die ons moet toelaten om onze doelen te bereiken."



Daar maakt Ilombe Mboyo dus niet langer deel van uit. De gewezen Rode Duivel heeft nog een contract tot midden 2018 bij Sion, maar hij zit er op een dood spoor. De vraag of we hem ooit nog aan het werk zullen zien na twee jaar zonder één wedstrijd op het hoogste niveau, dringt zich nadrukkelijker op. (RN)