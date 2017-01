Hallo Georgina! Cristiano introduceert op FIFA-gala zijn nieuwe WAG

© epa.

Cristiano Ronaldo heeft van de 'Best FIFA Football Awards' in Zürich gebruik gemaakt om zijn nieuwe vriendin officieel voor te stellen. Het gaat om Georgina Rodriguez, een 21-jarige schone die opgegroeid is in het noordoosten van Spanje en tot voor kort in een Gucci-winkel in Madrid werkte. De twee zouden elkaar leren kennen hebben op een event van Dolce & Gabbana, waar ze samen in de VIP vertoefden. Niet veel later werden ze voor het eerst samen innig bij elkaar gespot, in november in Disneyland Parijs.