Niet voor gevoelige kijkers: onfortuinlijke Mexicaan zet het nieuwe jaar in met deze horrorblessure

9/01/17 - 17u39

2017 lijkt niet meteen het jaar te gaan worden van Luis Martinez. De Mexicaanse verdediger nam het afgelopen weekend met zijn club Tigres op tegen Santos Laguna in het Clausura-tornooi (een Zuid-Amerikaanse aangelegenheid waarmee ze ginds de winterstop overbruggen, nvdr.) en die partij zal de 22-jarige Martinez zich nog lang herinneren - zij het om niet zo plezierige reden. In het slot van de wedstrijd wilde hij opponent Jonathan Rodriguez het leer afhandig maken, maar toen hij zijn tackle inzette liep het helemaal fout: hij bleef steken in de grasmat, waarna hij zijn been op vreselijke wijze brak. Martinez was er dan het hart van in, zo bleek ook uit onderstaande tweet. "Enkel God weet waarom de zaken zo verlopen :(", stond er te lezen.