Ibrahimovic wint rechtszaak na dopingbeschuldigingen Zweedse sportarts

Zlatan Ibrahimovic heeft een rechtszaak gewonnen die hij zelf had aangespannen tegen de bekende Zweedse sportarts Ulf Karlsson, die de aanvaller van Manchester United vorig jaar van dopinggebruik had beschuldigd.

De rechtbank van Karlstad veroordeelde de sportarts wegens laster, omdat zijn uitlatingen ernstige schade hebben toegebracht aan de reputatie van de voetballer. Daarvoor moet hij een boete van 2.500 euro betalen.



Volgens Karlsson kweekte Ibrahimovic tijdens zijn periode bij Juventus (2004-2006) tien kilo spieren aan in zes maanden tijd. "Dat is in zo'n korte tijd onmogelijk zonder doping", liet Karlsson vorig jaar op een congres en nadien ook in de Zweedse pers optekenen. De arts, die tussen 2001 en 2004 aan het hoofd stond van de Zweedse atletiekploeg, voegde er toen wel aan toe dat hij geen bewijzen had voor zijn stelling.