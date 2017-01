Piqué heeft het na puntenverlies gemunt op voorzitter La Liga (die eerder al toegaf Real-fan te zijn)

video

De titel lijkt dit seizoen niet voor Barcelona te zijn. De Catalanen kwamen gisteren bij Villarreal niet verder dan een 1-1 gelijkspel en volgen nu al op vijf punten van Real Madrid. Na afloop waren ze bij Barça niet te spreken over de prestatie van de ref. Zo werd een duidelijke handsbal van Bruno in de zestien niet bestraft. Piqué nam meteen na het laatste fluitsignaal Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie, op de korrel. "Heb je het gezien?! Ja, jij!" riep Piqué. Bij Barcelona groeit het geloof immers dat er alles aan gedaan wordt om Real Madrid kampioen te laten spelen.



Tebas gaf enkele maanden geleden zelfs toe sympathie te hebben voor Real. "Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen supporter ben van Real Madrid. Stel je voor dat ik zou zeggen dat ik van alle teams houd, en dan zou het uitkomen dat ik van kleins af aan al fan ben van Real. Dat ik in het verleden naar 27 Clasicos ben gaan kijken en dat ik de zeges van Madrid vierde met vrienden op café. Ik zeg het liever zoals het is."