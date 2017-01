Aanschouw: de peperdure toptransfer van een fiere Kevin De Bruyne

Door: Tom Vierendeels, Glenn Bogaert

9/01/17 - 06u52

Het wagenpark van Cristiano Ronaldo en andere dikbetaalde topvoetballers mag er best zijn en ook Kevin De Bruyne houdt wel van een straffe klas(se)bak in zijn garage of voor de deur. Onze Rode Duivel van Manchester City heeft zijn Mercedes G63 AMG namelijk ingeruild voor een gloednieuwe Mercedes GLE Coupé. En of hij fier is.

De sterspeler van 'The Citizens' en de nationale ploeg haalde zijn splinternieuwe wagen gisteren af bij zijn vertrouwde dealer Mercedes-Benz Eurostar 2000 in Sint-Pieters-Leeuw. Zijn nieuw vervoersmiddel is een krachtige terreinwagen waarvan het basismodel over een V6-motor beschikt, goed voor 258 pk.



Basisprijs 70.000 euro

Dat is overigens meteen ook de enige die voorzien is van een dieselmotor. Basisprijs: net geen 70.000 euro. De zwaarste versie in de lijn met benzinemotoren heeft een V8-motor met 585 pk en start vanaf 133.000 euro. Het is niet duidelijk om welke uitvoering KDB heeft gekozen.



Zijn vorige bolide ging 'KDB' in september 2015 afhalen, net nadat hij zijn riant contract had getekend bij Manchester City. Toen ging het dus om een G63 AMG Crazy Color, met tomatenrood als kleur. Die 571 pk-zware luxewagen met een 5.5-liter V8-biturbomotor was toen vanaf 147.000 euro te verkrijgen.