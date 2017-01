Juventus legt Bologna over de knie en blijft in eigen huis foutloos (30 op 30)

Door: redactie

Het Juventus Stadium lijkt wel een oninneembare vesting. Juventus boekte vanavond tegen Bologna zijn 10de opeenvolgende thuiszege van het seizoen, 3-0. Higuain (2x) en Dybala namen de doelpunten voor hun rekening. In de stand diept 'Juve' de kloof met achtervolger Roma - eveneens de enige ploeg in de Serie A met een perfect thuisrapport (29 op 29) - uit tot vier punten. Bovendien hebben de troepen van coach Allegri nog een match minder gespeeld. Bologna staat met 20 punten op een magere 15e plaats.



Eerder op de avond maakte ook het nummer vijf AC Milan geen fout. Cagliari verloor voor de twaalfde keer op rij een uitduel in San Siro. Carlos Bacca maakte in de 88e minuut het verschil voor de thuisploeg. Vlak na die winnende treffer kreeg bezoeker Bruno Alves nog een rode kaart. Lazio, de nummer vier, won eveneens op de valreep van Crotone (1-0). Ciro Immobile brak pas in blessuretijd het verzet de promovendus nadat Lucas Biglia (ex-Anderlecht) voor de pauze een strafschop miste.