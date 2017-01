Theo Bongonda helpt Celta de Vigo met assist aan zege

Door: redactie

Celta de Vigo heeft op de zeventiende speeldag in de Spaanse Primera Division een 3-1 thuisoverwinning geboekt tegen Malaga. Belofte-international Theo Bongonda startte in de basis en gaf op het uur de assist voor de 2-0.

Iago Aspas bracht Celta in de achtste minuut op voorsprong. Na de pauze zette Bongonda vanop zijn linkerflank goed voor tot bij Daniel Wass, die de score op het uur van dichtbij verdubbelde. Drie minuten na de wissel van Bongonda in de 70e minuut maakte Andreu Fontas er 3-0 van. Wass legde met een owngoal de 3-1 eindstand vast. In de stand rukt Celta op naar de negende plaats.



Profdebuut Kiyine

In de Italiaanse Serie A heeft Chievo Verona op de negentiende speeldag voor eigen publiek een 1-4 nederlaag geleden tegen Atalanta. De thuisploeg stond aan de pauze al 0-3 in het krijt. Samuel Bastien werd in de tweede helft voor de leeuwen gegooid bij Chievo en dat leek zoden aan de dijk te brengen. Sergio Pellissier scoorde iets na het uur de 1-3. Remo Freuler drukte de hoop van de thuisploeg twintig minuten voor tijd de kop in en legde de 1-4 eindstand vast. Bij Chievo maakte middenvelder Sofian Kiyine zijn profdebuut. Het Belgische jeugdproduct van Standard kwam in de 84e minuut tussen de lijnen. Chievo bezet de elfde stek in de Serie A.