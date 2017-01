Aston Villa houdt lang stand, maar gaat toch de boot in bij Tottenham (2-0)

Door: Maarten Vanbergen

8/01/17 - 18u50

© reuters.

Tottenham heeft in de FA Cup met 2-0 gewonnen van Aston Villa. Goals in het laatste half uur van Davies en Son zorgden voor de zege. Alderweireld speelde een uur mee, Vertonghen bleef de hele wedstrijd op de bank.

Tottenham ontving Aston Villa in de FA Cup. Het had de grote overmacht, zeker op vlak van balbezit, maar de kansen in de eerste helft waren vooral voor de bezoekers. De acties van the Spurs werden vaak afgevlagd wegens buitenspel.



In de tweede helft werd Tottenham gevaarlijker, maar Johnstone stond telkens goed. In de 65e minuut brak Aston Villa nog eens door de verdediging van de thuisploeg, maar Alderweireld redde in extremisch de poging van Agbonlahor.

De Rode Duivel werd twintig minuten voor tijd vervangen door Nkoudou.



Net na de wissel van Alderweireld kwam er een perfecte voorzet van

zijn vervanger. Davies knikte het leer op prachtige wijze in de verste hoek en zette de thuisploeg op voorsprong.



Een dikke tien minuten voor tijd deed Son de boeken toe na een sterke actie van Sissoko die kort voorheen zelf wel een kans liet liggen, 2-0.