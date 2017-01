Batshuayi haalt zijn gram met goal en assist, Chelsea (B) eenvoudig ronde verder

Steven Gijbels

video In tegenstelling tot Liverpool eerder vanmiddag heeft Chelsea zich niet laten verrassen in de FA Cup. Derdeklasser Peterborough vocht voor wat het waard was, maar moest met lege handen terug naar huis, 4-1. Batshuayi kreeg van Conté eindelijk nog eens zijn kans en bedankte meteen met een goal en een assist. Eden Hazard en Thibaut Courtois kregen net als vele andere sterren rust.

© getty. © afp. FA Cup dit weekend en dus het ideale moment voor de grote ploegen in de Premier League om te roteren. Ook Antonio Conté wisselde er duchtig op los en gunde Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard wat rust. In vergelijking met de 2-0 nederlaag tegen Tottenham stonden enkel Cahill en Pedro nog in de basis. Het rechtstreekse gevolg was dat enkele jonge spelers hun kans kregen waaronder Michy Batshuayi.



'Batsman' pikt doelpunt mee

Peterborough, het nummer negen in de League One, schoot uitstekend uit de startblokken met een dot van een kans, maar Angol besloot van dichtbij recht op Begovic. Chelsea werd wakker geschud en schakelde meteen een versnelling hoger. Pedro opende na 19 minuten de score en op slag van rust mochten de boeken al toe. Loftus-Cheek legde goed af voor Batshuayi die het leer droogjes in de hoek knalde. Tussendoor miste Pedro nog een prima mogelijkheid. Hij trapte onbegrijpelijk tegen de dwarsligger. Lees ook

