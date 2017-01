Olaf Rebbe volgt Klaus Allofs op als sportief directeur bij Duitse Wolfsburg

Door: redactie

Olaf Rebbe (38) is aangesteld als sportief directeur bij Wolfsburg. Hij volgt Klaus Allofs op. Rebbe was de assistent van Allofs, die medio december moest opstappen na een magere eerste seizoenshelft. De club van Koen Casteels en Ismail Azzaoui staat na 16 speeldagen in de Bundesliga pas op de 13e plaats met 16 punten.