Mertens heeft voet in cruciale winnende treffer in 95e minuut, Praet mag 76 minuten opdraven

Door: redactie

7/01/17 - 22u50

Het Napoli van Rode Duivel en man in vorm Dries Mertens heeft het nieuwe jaar met een nipte zege ingezet. Pas in de 95ste minuut gingen de Napolitanen met de overwinning lopen na een knappe treffer waarbij Dries Mertens een cruciale rol speelde. Bij de bezoekers speelde Dennis Praet 76 minuten.

Napoli startte gretig en was via Mertens meteen dicht bij de openingstreffer, maar zijn vrije trap zoefde een metertje naast. Aan de overzijde krulde Ricky Álvarez een stilstaande fase over. Na de veelbelovende beginfase verwaterde het spel volledig. Napoli was onherkenbaar en slikte op het halfuur een pijnlijke treffer. Elseid Hysaj duwde een voorzet van Patrik Schick in eigen doel. Vlak voor de pauze claimde de thuisploeg een penaltyfout na een trekfout op José Callejón, maar de scheidsrechter liet doorspelen.



In de tweede helft duwde Napoli het gaspedaal iets steviger in. Mertens toonde zich meteen gevaarlijk, maar hij kon het geklungel van Regini niet afstraffen.