Tweedeklasser Preston North End dwingt Arsenal tot het uiterste, maar Giroud voorkomt in slot toch replay

Door: redactie

7/01/17 - 20u26

video Arsenal is door het oog van de naald gekropen in de derde ronde van de Engelse FA Cup. De 'Gunners' pakten immers pas in de slotminuut de zege tegen tweedeklasser Preston North End, waar de Belgische rechtsachter Marnick Vermijl de hele wedstrijd speelde. Arsenal kwam al vroeg op achterstand in het legendarische Deepdale-stadion, maar in de tweede helft zetten Ramsey en Giroud de scheve situatie nog recht.