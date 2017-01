Ex-Anderlechtspits Mitrovic wordt na amper tien minuten van het veld gedragen met zuurstofmasker

Door: redactie

In zijn zoektocht naar promotie kan de Engelse tweedeklasser mogelijk een tijdje geen beroep doen op ex-Anderlechtspits Aleksandar Mitrovic. De Serviër viel vandaag in het FA Cup-duel tegen Birmingham City al na amper tien minuten uit met een knieblessure. Volgens manager Rafael Benitez ging het om een diepe snijwonde.

De bonkige aanvaller werd weggebracht op een brancard en hij kreeg extra zuurstof toegediend. Pech dus voor de Serviër, die nog eens de kans kreeg om zich vanaf de aftrap te bewijzen.



Dat was ook het geval voor Matz Sels, die in de competitie al een tijdje aan de bank gekluisterd, kreeg vandaag wel nog eens zijn kans van manager Rafael Benitez. De ex-keeper van AA Gent zag zijn team al na zes minuten op voorsprong klimmen via Daryl Murphy, maar in de 42e minuut zorgde Lukas Jutkiewicz voor de gelijkmaker.



Door het gelijkspel zullen beide ploegen nu een replay moeten afwerken op het veld van Newcastle. De kans dat Mitrovic dan opnieuw zal spelen, lijkt klein.