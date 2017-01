Ndidi viert bij debuut tegen trefzekere Lukaku, ook Kabasele vindt weg naar doel

Door: redactie

Wilfred Ndidi heeft bij zijn eerste basisplaats bij Leicester aangeknoopt met een zege. In het FA-Cup duel op het veld van Everton, waar Romelu Lukaku aan de aftrap kwam, maakte de ex-Genkspeler de negentig minuten vol. 'Big Rom' zette Everton op het uur op voorsprong, maar dankzij twee treffers van Musa vloog het alsnog uit de beker, 1-2. In de partij tussen Sunderland en Burnley stonden drie landgenoten op het veld. Adnan Januzaj en Jason Denayer keken Steven Defour in de ogen. Het bleef bij 0-0. Watford tot slot kende niet al te veel moeite met tweedeklasser Burton Albion. Rode Duivel Christian Kabasele opende de score waarna Sinclair voor de 2-0 eindstand zorgde.

Ndidi, die voor 18 miljoen euro de deur bij Genk achter zich dichttrok, vormde samen met Drinkwater en Mendy de driehoek op het middenveld. Al was het in de eerste periode vooral Everton dat het heft in handen nam en op zoek ging naar de voorsprong. Voor doelpunten was het echter wachten tot na de pauze. Wie anders dan Lukaku brak de ban. 'Big Rom' duwde van dichtbij een voorzet van Deulofeu in doel, maar lang konden de 'Toffees' niet genieten. Invaller Musa draaide in zijn eentje de rollen om. In amper vijf minuten tijd gaf hij doelman Robles twee keer het nakijken. De invalbeurt van Kevin Mirallas zette geen zoden meer aan de dijk (omdat Schmeichel zijn voorzet/schot met een goeie save uit zijn doelvlak hield). Het bleef bij 1-2 en Everton uit de FA Cup.

Drie Belgen kunnen niets forceren In de wedstrijd tussen Sunderland en Burnley stonden liefst drie landgenoten op het veld. Jason Denayer maakte na blessureleed opnieuw zijn comeback en kreeg onder meer het gezelschap van Adnan Januzaj. Bij de bezoekers werd Steven Defour in de basis gedropt. Beide ploegen maakten er een bedroevende pot voetbal van. De beste kans was uiteindelijk nog voor de bezoekers. Ward trapte tegen de paal. Het logische gevolg: 0-0 en een replay.



Stoke City liet zich in eigen huis wel verrassen. Tweedeklasser Wolverhampton knikkerde de 'Potters' uit de FA Cup na doelpunten van Costa en Doherty. Vooral Wolves-doelman Ikeme speelde een dijk van een partij en hield met enkele cruciale saves de nul op het bord. © reuters.