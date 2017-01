Wayne Rooney evenaart doelpuntenrecord Bobby Charlton

Door: redactie

7/01/17 - 14u17 Bron: Belga

video

Wayne Rooney (31) is op gelijke hoogte gekomen met Sir Bobby Charlton in de topschutterslijst aller tijden van Manchester United. In de derde ronde van de FA Cup opende de spits na acht minuten de score tegen tweedeklasser Reading, goed voor zijn 249e doelpunt in het shirt van de 'Red Devils'.



In 2015 verdrong Rooney Charlton al als topscorer aller tijden bij de Engelse nationale ploeg. Hij maakte tot dusver 53 doelpunten in 119 interlands, terwijl Charlton 49 goals maakte voor de 'Three Lions'.