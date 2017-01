Fellaini en co. hebben geen enkele moeite met tweedeklasser, Rooney evenaart record Charlton

Door: redactie

7/01/17 - 15u24

video Manchester United heeft weinig energie verspeeld in de derde ronde van de FA Cup. Zelfs zonder sterren als Pogba en Ibrahimovic boekten de 'Mancunians' een eenvoudige 4-0 zege tegen tweedeklasser Reading. Fellaini stond negentig minuten op het veld.

Mourinho liet een resem spelers rusten waaronder doelman De Gea, man-in-vorm Mkhitaryan en sterren Ibrahimovic en Pogba. Daardoor mocht onder meer Marouane Fellaini nog eens opdraven. Ondanks het veredelde B-elftal had United snel de schaapjes op het droge. Rooney opende al na acht minuten de score, goed voor zijn 249e doelpunt in het shirt van de 'Red Devils. De Engelse international klom zo op gelijke hoogte gekomen met Sir Bobby Charlton in de topschutterslijst aller tijden van Manchester United.



Op het kwartier, op assist van Rooney, deed Martial de boeken helemaal toe. De Mancunians duwden door en stand-in Romero kon werkloos toekijken. Het bleef echter bij 2-0 aan de pauze. In de tweede periode kon Reading toch wat meer weerwerk bieden (het had zowaar het meeste balbezit), al liep de score nog wat hoger op. Rashford pikte zijn doelpuntje mee en maakte er niet veel later nog 4-0 van. Doelman Al Habsi maaide knullig naast het leer waardoor het goudhaantje makkelijk binnentikte (zie video hieronder).



Het opvallendste wapenfeit was misschien nog wel dat Schweinsteiger een kwartiertje mocht meevoetballen. De echtgenoot van ex-tennisster Ana Ivanovic werd in minuut 78 in de strijd gegooid, zijn eerste minuten sinds 30 november 2016 (toen hij vier minuten speelde tegen West Ham).