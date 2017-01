39 matchen zonder nederlaag? Real kan straks record Barça evenaren

Stephan Keygnaert

Als Real Madrid deze middag (13u) in eigen huis niet verliest van staartploeg Granada groeit de reeks aan tot 39 duels zonder nederlaag. Daarmee zou 'De Koninklijke' het Spaanse record evenaren, dat op naam staat van Barcelona. Vorig seizoen bleef Barça onder Luis Enrique ook 39 wedstrijden ongeslagen. De reeks werd toen gestopt door... Real Madrid. Het absolute record in Europa is in handen van Juventus, dat onder Antonio Conte eens 43 matchen zonder nederlaag bleef. In theorie zou Real dat cijfer kunnen halen op 21 januari in de competitiewedstrijd tegen Malaga.