Manchester City haalt concurrent voor Kompany

Door: Kristof Terreur

7/01/17 - 10u26

© ap.

Op het papierwerk na is de deal rond. Manchester City huurt Holger Badstuber (27) voor zes maanden van Bayern München. Een concurrent erbij dus voor Vincent Kompany, maar het is maar de vraag hoelang de Duitser fit kan blijven. Sinds 2012 speelde de linksvoetige, voetballende verdediger amper 3.300 minuten in 47 wedstrijden voor Bayern en lag hij 1.022 dagen in de lappenmand. Een veelvoud van Kompany, die bijna weer fit is na zeven weken blessureleed.