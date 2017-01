Kevin De Bruyne en City doen zwak West Ham met schaamrood op de wangen afdruipen: 0-5!

Door: redactie

6/01/17 - 22u49

Kevin De Bruyne en een bijwijlen Manchester City gaan door naar de volgende ronde van de FA Cup. Ze versloegen West Ham United met pijnlijke 0-5 cijfers. Een penalty van Touré, een owngoal van Nordtveit en goals van Silva, Agüero en Stones deden West Ham de das om in een match die vooral opviel door het bijzonder zwakke vertoon van de 'Hammers'. Het officiële Twitterprofiel van West Ham vatte het goed samen: "This is not fun." Het zal Manchester City worst wezen: hun vertrouwen krijgt een enorme boost. Na de domper van de nipte nederlaag op Liverpool op oudjaar zetten de Citizens 2017 met twee zeges in vijf dagen.

50: Goal.



This is not fun. The corner is cleared to Toure, who shoots low and Aguero diverts the ball past Adrian



[0-4] #COYI #WHUMCY — West Ham United (@WestHamUtd) De match begon met overwicht van de troepen van Guardiola. De bal werd vlotjes rondgetikt en de Hammers holden achter het ongrijpbare leer. De Bruyne liep zich vooral met subtiel werk in de kijker. In de eerste tien minuten was het zijn spelinzicht en zijn fantastische pass naar David Silva die City één van de eerste echte kansen geeft. City domineerde, maar het duurde een halfuur voor dat werd omgezet in doelpunten.



Na 33 minuten ging Zabaleta wel heel vlot neer, Yaya Touré werkte de bal kalm de netten in. Misschien geen verdiende penalty (want licht), maar wel een verdiende voorsprong. Vijf minuten lang leken de 'Hammers' zich te herpakken en er was ook een echte kans om gelijk te maken. Feghouli miste onbegrijpelijk.



Dan ging het plots snel. Het motortje van City slaag helemaal aan en hoe! City zette een geweldige aanval in op de counter: na een vlotte collectieve aanval was het wel via West Ham-speler Havard Nordtveit dat de bal in doel viel. Twee minuten later speelde Raheem Sterling puik David Silva aan voor de 0-3. En met die score gingen de spelers rusten. Lees ook

