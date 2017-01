Witsel over zijn transfer naar China: "Een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak"

Door: redactie

6/01/17 - 18u34 Bron: De Tijd

© belga.

video In een interview voor de weekendeditie van De Tijd spreekt Axel Witsel voor het eerst over zijn monstertransfer naar de Chinese club Tianjin Quanjian. De kritiek die hij de afgelopen dagen te slikken kreeg raakt hem niet: "Toen ik naar Zenit vertrok zei men hetzelfde."

Volgende week vertrekt de Rode Duivel op oefenstage (als zijn visum op tijd in orde is). Drukke dagen dus voor Witsel, maar hij blijft kalm onder de aandacht en de kritiek die kwam op zijn beslissing. "Iedereen mag zeggen of schrijven wat hij wil. Ik zit er niet mee. Ik ben het gewend in de schijnwerpers te staan," vertelt de 27-jarige voetballer. "Ik heb olifantenvel intussen. Voor mijn mama en mijn zussen is het lastiger."



Zijn familie vormt ook deel van zijn verdediging voor de verhuis naar het Oosten. "Het is niet iedereen gegeven naar China te gaan. Het is een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak. Ook voor mijn kinderen die ooit gaan kunnen zeggen 'Wij hebben daar gewoond.' Net zoals met Rusland."



Ondanks het riante loon dat hem wacht, denkt hij al aan de toekomst na het voetballen. Witsel is al twee jaar mede-eigenaar van Lindsky Aviation. In het Antwerpse luchtvaartbedrijf investeerde hij al 750.000 euro. "Ik ben iemand die graag vooruit plant. Zelfs toen ik 22 was dacht ik al aan de toekomst. En binnen enkele jaren wil ik hier ceo worden."