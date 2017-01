Goalgetter pur sang kiest voor opvallende outfit bij prestigieus gala (al had hij eigenlijk niet te kiezen)

Door: redactie

6/01/17 - 16u05 Bron: Instagram

© afp.

't Was toch een vreemd zicht, gisteravond op de verkiezing van de beste Afrikaanse voetballer van 2016. Die werd gewonnen door Leicester-spelmaker Riyad Mahrez, maar achteraf had iedereen het over de outfit van Pierre-Emerick Aubameyang. De goalgetter van Borussia Dortmund verscheen niet in een smoking, maar wel in een trainingsbroek met knalrode t-shirt en bijbehorend petje ten tonele. De Gabonees had echter een plausibele verklaring in petto. Zijn vlucht was immers maar de dag zelf geland, maar zijn bagage bleek wel spoorloos. Vandaar dat hij doodleuk in zijn reisoutfit de honneurs ging waarnemen. Iets wat hij ook verklaarde op Instagram, zo blijkt uit zijn post hieronder: