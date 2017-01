"Als er één klojo heeft rondgelopen op onze velden die géén uitzonderlijk talent was, dan was het Witsel"

Herman Brusselmans

In zijn wekelijkse column geeft Herman Brusselmans zijn ongezouten mening over de laatste nieuwtjes in de sportwereld. Onze columnist haalt onder meer uit naar Axel Witsel, de Rode Duivel die een lucratieve transfer naar China versierde.

"Ondertussen mogen we niet uit het oog verliezen dat Axel Witsel twintig miljoen dollar per jaar gaat verdienen in China. Twintig miljoen? Waarom geen tweehonderd miljard? De pure abstractie heeft haar intrede gedaan in de voetbalwereld. Axel Witsel, namelijk, is een schim, die eigenlijk niet bestaat, en wat vroeger Axel Witsel heette, was een ietwat dommig uit de ogen kijkende koekenbakker die gespecialiseerd was in passjes opzij en passjes achteruit, en die niet veel beter kon voetballen dan de doorsnee middenvelder in eerste provinciale, en die door de dombo's, de nitwits, en de anti-kenners beschouwd werd als een uitzonderlijk talent, en jongens toch, als er één klojo heeft rondgelopen op onze velden die géén uitzonderlijk talent was, dan was het wel die Witsel. Ik heb dat ventje nooit kunnen uitstaan."



