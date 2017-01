Mahrez verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar, Aubameyang en Mané flankeren kampioenenmaker

Bewerkt door: Glenn Bogaert

5/01/17 - 23u15 Bron: Belga

© reuters.

Riyad Mahrez is op een gala in het Nigeriaanse Abuja verkozen tot Afrikaans Speler van het Jaar. De Algerijnse smaakmaker van de Engelse landskampioen Leicester City haalde het in de verkiezing voor de Gabonese titelhouder Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) de Senegalees Sadio Mané (Liverpool).

Laureaat Mahrez had met tal van doelpunten en assists meer dan zijn aandeel in de verrassende landstitel van 'The Foxes', hij kreeg donderdag 361 stemmen. Aubameyang sprokkelde er 313, Mané 186.



Slimani en Salah vallen af

Nadat een lijst met dertig genomineerden eerst gereduceerd was tot een shortlist van vijf, bleven er met de 25-jarige Mahrez, Mané en Aubameyang drie kanshebbers over. De Algerijn Islam Slimani (Leicester) en de Egyptenaar Mohamed Salah (AS Roma) werden niet weerhouden door de bondscoaches van de landen die bij de Afrikaanse voetbalconfederatie CAF zijn aangesloten en de tien leden van een expertenpanel.



Vorig jaar haalde Aubameyang het van de Ivoriaan Yaya Touré, die toen voor het eerst in vier jaar de trofee niet in ontvangst mocht nemen.