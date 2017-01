Jan Vertonghen had nog nooit van hem gehoord. Hoe self-made ster als komeet naar de top schoot in Engeland

Door: Kristof Terreur

Ooit spuugde hij zijn kauwgum uit, controleerde het snoepgoed op de knie, trapte het in de lucht, ving de sjiek weer op met mond en wandelde gewoon verder. Maak kennis met Dele Alli, supertalent van Tottenham (20) dat door het leven slentert met swagger. Onbevreesd en ondeugend. Zoals tegen Chelsea.

Een statement dat kan tellen. Bij zijn eerste basisplaats in het shirt van Tottenham, in de zomer van 2015 in een oefenmatch tegen Real Madrid, stormt Dele Alli op Luka Modric af, speelt de bal zonder schroom tussen diens beide benen en accelereert weg. Het publiek in de Allianz Arena in München smult van het instinct van de straatvoetballer, amper 19 en weggeplukt bij derdeklasser MK Dons. Dele: "Achteraf in de tunnel schudde Modric mijn hand en zei iets in de aard van: 'Jij, little bugger', 'Jij, smeerlapje'".



Complete all-actionvoetballer

Jan Vertonghen geeft toe dat hij voor zijn komst nog nooit van hem had gehoord, maar Dele Alli maakt snel naam. Op training, maar ook in matchen. Door het sprekende gemak waarmee hij voetbalt. Fladderend als een vlinder, prikkend als een bij. Slim in zijn loopacties, technisch afgelikt, direct en onbevangen. De complete all-actionvoetballer, zoals ze hem bij Spurs noemen. De fitste van allemaal. In de jeugd verpulvert hij bij MK Dons alle snelheids- en uithoudingsrecords. Er gaat zelfs een verhaal dat hij ooit, net voor een jeugdwedstrijd bij eerste club City Colts, in een rotvaart kwam aangesneld met zijn fiets, nadat hij aan de andere kant van de stad had deelgenomen aan het veldloopkampioenschap. Onvermoeibaar.



