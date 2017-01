Rode lantaarn Osasuna neemt na amper 2 maanden afscheid van Caparrós

Door: redactie

5/01/17 - 14u49 Bron: Belga

Joaquín Caparrós. © reuters.

Osasuna heeft zijn coach Joaquín Caparrós (61) op de keien gezet, amper twee maanden en acht wedstrijden na zijn aanstelling. Dat maakte de hekkensluiter van de Primera Division vandaag bekend. Sportdirecteur Petar Vasiljevic (46) neemt het roer over tot het einde van het seizoen.

Caparrós volgde op 8 november Enrique Martin Monreal op. De Serviër Vasiljevic, die eerder als verdediger voor Osasuna aantrad, deed enkel nog maar ervaring op als coach bij de jeugd van 'Los Rojillos'.



De club uit Pamplona is na 16 speeldagen met zeven punten laatste in de Spaanse eerste klasse.



Caparrós is de derde coach uit La Liga die de afgelopen twee weken werd ontslagen. De voorbije dagen moesten Juande Ramos en Cesare Prandelli opstappen bij respectievelijk Malaga en Valencia, de club die Osasuna komende maandag ontvangt.