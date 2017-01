China gaat exorbitante transferuitgaven limiteren

Door: redactie

5/01/17 - 15u02 Bron: Belga

Axel Witsel gaat 18 miljoen euro per jaar verdienen in China. © BELGA IMAGE.

China wil iets doen aan de enorme transferbedragen die worden uitgegeven om buitenlandse topvoetballers aan te trekken. Dat kondigde een woordvoerder van het ministerie van Sport aan. Dinsdag raakte nog bekend dat Rode Duivel Axel Witsel voor een jaarsalaris van 18 miljoen euro naar Tianjin Quanjian trekt.

We gaan de transfers van buitenlandse spelers en hun erg hoge lonen inperken. We willen een salarisplafond instellen om irrationele investeringen te vermijden. Bij een overtreding van die nieuwe regels kunnen clubs uitgesloten worden van professioneel voetbal. Woordvoerder van het ministerie

President Xi Jinping, die verzot is op de balsport, wil het Chinese voetbal opwaarderen en de nationale ploeg zien uitpakken op de komende WK's. Hij verloor echter uit het oog dat er onder de bevolking een polemiek is ontstaan rond de enorme bedragen die uitgegeven worden. Veel Chinezen vinden dat het gespendeerde geld beter zou geïnvesteerd worden in de opleiding van jonge spelers.



De reactie van het ministerie van Sport bleef dan ook niet uit. "We gaan de transfers van buitenlandse spelers en hun erg hoge lonen inperken", aldus de woordvoerder op de website van het ministerie. "We willen een salarisplafond instellen om irrationele investeringen te vermijden. Bij een overtreding van die nieuwe regels kunnen clubs uitgesloten worden van professioneel voetbal." Het ministerie kondigde in december ook al aan het aantal toegestane buitenlandse spelers te willen terugbrengen van vijf naar vier.



De Chinese transfermarkt draaide de voorbije weken op volle toeren met de recordtransfers van de Braziliaan Oscar (naar Shanghai SIPG) en de Argentijn Carlos Tevez (naar Shanghai Shenhua). Met de overgang van Oscar zou 60 miljoen euro zijn gemoeid, een Aziatisch record. Tevez werd met een jaarloon van 38 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld.