Portugees Marco Silva nieuwe coach bij rode lantaarn Hull City

Hull City heeft de 39-jarige Portugees Marco Silva aangesteld als zijn nieuwe hoofdcoach. Hij volgt Mike Phelan op, die dinsdag mocht beschikken. Silva tekende een contract tot het einde van het seizoen in het KCOM Stadium.

Silva, die als voetballer vooral op het tweede niveau actief was in Portugal, heeft in zijn jonge trainerscarrière al enkele mooie successen kunnen boeken. Hij leidde in zijn eerste seizoen als coach Estoril naar de titel in de Portugese tweede klasse (2012) om de twee volgende seizoen telkens een Europa Leagueticket te bemachtigen (2013 en 2014). Nadien was hij telkens één seizoen aan de slag bij Sporting Lissabon (2014-2015) en Olympiacos (2015-2016). Met Sporting won hij de Portugese beker, met Olympiacos de Griekse titel. Met de Grieken nam hij het vorig seizoen in de zestiende finales van de Europa League nog op tegen Anderlecht. De Brusselaars stootten toen door na zowel een thuis- als uitzege (1-0 & 1-2).



Hull staat op dit moment laatste in de Premier League en verloor maandag nog met 3-1 van West Bromwich Albion. Na twintig wedstrijden tellen de Tigers slechts dertien punten. Het is al bijna twee maanden geleden dat het team van Dieumerci Mbokani (ex-Anderlecht en Standard) nog eens won.