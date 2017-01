Blessure Benteke valt wellicht mee

Kristof Terreur

5/01/17 - 06u33

© reuters.

Christian Benteke heeft wel degelijk een blessure opgelopen aan de schouderligamenten. Hoelang de Rode Duivel aan de kant staat, moet nog blijken, maar echt ernstig is de kwetsuur niet. Benteke moest dinsdag tegen Swansea (1-2 verlies) aan de rust naar de kant met een pijnlijke schouder. Na een contact met doelman Fabianski kwam hij verkeerd terecht. Zaterdag staat Crystal Palace alweer voor de volgende opdracht. Dan trekt het naar derdeklasser Bolton (League One) in de derde ronde van de FA Cup.