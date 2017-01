Real heeft Ronaldo niet nodig om Sevilla opzij te zetten, 38ste match zonder nederlaag voor 'Zizou'

Protagonisten James Rodriguez en Raphael Varane. © afp.

Real Madrid heeft zonder al te veel moeite Sevilla verslagen in de achtste finales van de Copa del Rey, de Spaanse beker. De 'Koninklijke' won zonder sterspeler Cristiano Ronaldo met 3-0 na goals van James Rodriguez (2x) en Raphael Varane. Op donderdag 12 januari staat de terugmatch op het programma. Voor Zinédine Zidane en zijn troepen was het de 38ste match op rij zonder nederlaag, alle competities inbegrepen.

© afp.

Real Madrid, dat zonder Ronaldo, Bale en Benzema speelde, nam de wedstrijd meteen in handen en die dominantie leidde na tien minuten tot de openingstreffer van James Rodriguez. De Colombiaanse spelmaker, dit seizoen slechts vier keer in de basis in de competitie, krulde de bal heerlijk in de rechterbenedenhoek. Iets voor het halfuur verdubbelde centrale verdediger Raphael Varane de score. Hij kopte een hoekschop voorbij doelman Rico. Vlak voor de rust deelde Mariano een tikje uit aan het adres van Modric en de scheidsrechter wees naar de stip. Rodriguez trapte de elfmeter feilloos binnen en bezorgde zijn team zo een uitstekende uitgangspositie voor de terugmatch van volgende week.