Engelse spits scoort hattrick in vier minuten (en toch is dit geen record)

De naam Matt Derbyshire zal niet meteen een belletje doen rinkelen, maar daar zal de komende dagen verandering in komen. De Engelse spits, die voor het Cypriotische Omonia Nicosia uitkomt, scoorde vanavond tegen Ethnikos Achnas een zuivere hattrick. Niet de drie doelpunten op zich, maar wel de tijdspanne waarin hij zijn hattrick volbracht, zorgt voor de nodige opwinding. De aanvaller had slechts vier (!) minuten nodig om een 0-2 achterstand om te buigen in een spectaculaire 3-2 overwinning. In de 71ste en de 74ste minuut trof Derbyshire raak met het hoofd en in de 75ste minuut zette hij zijn voet tegen een lage voorzet.



En toch is de hattrick van Derbyshire niet de snelste ooit. Die eer is nog steeds voor Tommy Ross van Ross County. In november 1964 scoorde Ross drie goals in 1 minuut en 30 seconden. Straffe kerel!