Vanderbiest al na twee maanden weer weg bij Aris Limassol

Frederik Vanderbiest is niet langer coach bij het Cypriotische Aris Limassol. Dat heeft zijn management vandaag bevestigd. De ex-middenvelder was er pas twee maanden in dienst, 'een conflict in visie tussen voorzitter en trainer ligt aan de basis van de stopzetting'.

Vanderbiest werd medio oktober ontslagen bij Antwerp, hij betaalde toen de prijs voor de tegenvallende resultaten van de Great Old in eerste klasse B. Vanderbiest was bezig aan zijn eerste seizoen in Antwerpse loondienst. Daarvoor trainde hij Cercle Brugge (2015-2016) en KV Oostende (2011-2015).



Met Aris Limassol vond VDB begin november meteen een nieuwe uitdaging. "Frederik Vanderbiest werd aangesteld als coach om Aris Limassol te redden van degradatie", klinkt het vandaag. "Op heden is deze missie geslaagd en staat de club buiten de gevarenzone. Een conflict in visie tussen voorzitter en trainer ligt aan de basis van stopzetting, dit verschil in visie is te groot om op lange termijn te kunnen samenwerken en de samenwerking te behouden".



Na zeventien speeldagen is Aris Limassol met elf punten elfde in de Cypriotische eerste klasse. "Partijen zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Andere mogelijkheden zowel in binnen- als buitenland blijven aan de orde", klinkt het nog over de toekomst van de coach.