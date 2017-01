video

Tottenham Hotspur maakt werk van een nieuwe thuisbasis. De Spurs zijn naast het huidige stadion, White Hart Lane, duchtig aan het bouwen. Om de fans een idee te geven van de nieuwe arena, plaatsten de Spurs bovenstaand filmpje op hun Instagram. In de zomer van 2018 nemen Toby Alderweireld, Moussa Dembélé, Jan Vertonghen en co. normaal hun intrek in het nieuw stulpje, dat plaats moet bieden aan 61.000 fans.