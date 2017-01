Vermaelen valt wéér uit met blessure

Door: redactie

4/01/17 - 12u31 Bron: Belga

Thomas Vermaelen. © epa.

Thomas Vermaelen staat opnieuw aan de kant met een blessure. Dat bevestigde zijn club AS Roma gisteravond. Vermaelen heeft een blessure opgelopen aan de linkerkuit. Hoe lang Vermaelen onbeschikbaar zal zijn, is nog niet geweten.

De Rode Duivel wordt dit seizoen door FC Barcelona verhuurd aan AS Roma, maar veel plezier beleefden de Romeinen nog niet aan die uitleenbeurt. Vermaelen kwam (in alle competities samen) nog maar in zes duels in actie.



Nadat een pubalgieblessure hem tussen begin september en eind november bijna drie maanden langs het veld hield, was Vermaelen vlak voor Nieuwjaar eindelijk opnieuw helemaal fit. In de competitiewedstrijd tegen Chievo op 22 december speelde hij voor het eerst sinds eind augustus de volle 90 minuten in een partij met inzet.