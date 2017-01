Mama van Cristiano Ronaldo getrakteerd op onaangename verrassing bij terugkeer van haar zoon naar Madeira

Door: Glenn Bogaert

In de Spaanse Primera División schieten ze komend weekend alweer in actie en dus moest Cristiano Ronaldo er deze week van profiteren om zijn thuis te bezoeken. En thuis, dat is het prachtige (bloemen)eiland Madeira. De 31-jarige CR7 ging er samen met zijn vlam Georgina Rodriguez zijn hotel gaan bezoeken en dat ontging de grote massa natuurlijk niet. Heel wat fans maakten van de gelegenheid gebruik om hun grote held in levenden lijve te zien.

Een hoogdag in hoofdstad Funchal was het, waar zich een van zijn twee hotels bevindt. Het andere is gelegen in de Portugese hoofdstad Lissabon. En ook in Madrid en New York openen er binnen afzienbare tijd vestigingen. Cristiano Ronaldo mocht zich natuurlijk verwachten aan een horde (al dan niet opdringerige) fans en aan selfies en foto's uiteraard geen gebrek.



Parkeerboete

Ook de moeder van de superster van Real Madrid en de Portugese nationale ploeg was op de afspraak, maar Dolores Aveiro werd door een ijverige verkeersagent getrakteerd op een onaangename verrassing: met name een parkeerboete. Geen clementie dus voor de familie Ronaldo, de regels zijn duidelijk de regels.



Rust in Copa

Vanavond moet Real Madrid trouwens alweer aan de bak in de Copa del Rey, maar dat zal zonder Ronaldo zijn. De aanvaller en doelpuntenmatchine krijgt tegen Sevilla nog rust van trainer Zinédine Zidane en maakt pas komend weekend zijn opwachting in de competitiematch tegen Granada.