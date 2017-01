Door vliegtruigramp getroffen 'Chape' heeft om en bij de 20 spelers nodig. En hoopt op comeback van twee overlevenden

Door: Glenn Bogaert

4/01/17 - 08u27 Bron: BBC Sport

© photo news.

19 spelers en de technische staf van Chapecoense kwamen om het leven bij een noodlottige vliegtuigcrash in Colombia. De Braziliaanse voetbalploeg staat dan ook voor de haast onwezenlijke opdracht om op korte termijn een volledig nieuw team te bouwen want de competitiestart in Brazilië nadert met rasse schreden.