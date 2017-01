Oeps, Engelse traditieclub slikt op één jaar tijd drie soortgelijke schlemielige goals tegen dezelfde ploeg

Door: redactie

3/01/17 - 20u49

Notts County incasseert in iets meer dan een jaar deze 3 parels tegen Cambridge United pic.twitter.com/QYE8rbx6jr — Staantribune (@Staantribune) 3 januari 2017

video Notts County, de oudste profvoetbalclub ter wereld, is bezig aan een snertseizoen. De 'Magpies' verloren al 14 van hun 24 duels in de Engelse vierde klasse en dat resulteerde gisteren in het ontslag van trainer John Sheridan. Sheridan verloor gisteren zijn laatste duel als trainer van Notts met 4-0 op het veld van Cambridge United. En vooral de het eerste tegendoelpunt was typerend voor het seizoen van de zwart-witten.