Zenit bevestigt transfer Axel Witsel naar China

De Russische topclub Zenit Sint-Petersburg en het Chinese Tianjin Quanjian hebben een akkoord bereikt omtrent de transfer van Rode Duivel Axel Witsel, zo bevestigt Zenit vandaag.

Eerden meldden Belgische en Italiaanse media al dat Witsel voor 3,5 seizoenen kan tekenen in China. Tianjin Quanjian FC zou twintig miljoen euro voor hem betalen aan Zenit en hem een jaarloon van 18 miljoen euro voorschotelen. De middenvelder had in Sint-Petersburg nog maar een contract tot deze zomer. Witsel, die op 12 januari 28 wordt, werd ook al maanden in verband gebracht met de Italiaanse kampioen Juventus, maar kiest nu voor een Chinees avontuur. Bij Tianjin Quanjian vindt hij de Italiaanse wereldkampioen en winnaar van de Gouden Bal in 2006, Fabio Cannavaro, terug als coach.



De 80-voudig Rode Duivel begon zijn carrière bij Standard (2006-2011), waar hij ook al de jeugdopleiding had doorlopen. Na een seizoen bij de Portugese topclub Benfica (2011-2012) speelde de Luikenaar de afgelopen 4,5 seizoen in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg. Bij de Tsaren was hij in 180 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 13 assists. Hij won er de Russische landstitel, Beker en Supercup.



Witsel is de volgende in de rij topvoetballers die de oversteek maakt naar China. Eerder raakte ook al bekend dat de Braziliaan Oscar (naar Shanghai SIPG) en de Argentijn Carlos Tevez (naar Shanghai Shenhua) overstappen naar de Chinese Super League. Laatstgenoemde werd met een netto jaarsalaris van 38 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld. Witsel wordt de tweede Belg ooit in dienst bij Tianjin Quanjian. Tussen 2010 en 2011 was Patrick De Wilde, vorig seizoen nog aan de slag bij KV Kortrijk, er hoofdcoach.