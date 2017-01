Witsel spreekt: "Ik kijk ernaar uit om aan dit hele nieuwe avontuur te beginnen"

Door: redactie

Axel Witsel heeft vanavond zijn voormalige club Zenit Sint-Petersburg bedankt voor 4,5 mooie seizoenen. De Rode Duivel kijkt er naar uit zijn nieuwe club Tianjin Quanjian te vervoegen. Dat kondigde hij aan op zijn eigen website. Zenit bevestigde eerder de miljoenentransfer van Witsel.

"Na 4,5 jaar in Rusland is het tijd voor verandering", bevestigde Witsel zijn transfer naar China. "Ik wil iedereen in Sint-Petersburg bedanken voor de prachtige jaren, gevuld met heel mooie herinneringen. Dat gaat van de voorzitter tot de trainers, de technische staf, mijn ploegmaats, vrienden, broers, zussen en natuurlijk alle supporters." "Ik ben trots deel te hebben uitgemaakt van de geschiedenis van Zenit en hen te hebben geholpen vier prijzen (één titel, één beker en twee Supercups) te pakken", vervolgde Witsel. "Ik ben er honderd procent van overtuigd dat jullie ook dit seizoen weer de titel gaan pakken. Petrovsky en de prachtige stad Sint-Petersburg zullen altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. Ik zal de club ook in de toekomst zo goed mogelijk proberen te volgen. Ik kijk er nu naar uit te starten bij Tianjin Quanjian FC, mijn nieuwe teammaats te ontmoeten en aan een heel nieuw avontuur te beginnen."

De 80-voudig Rode Duivel begon zijn carrière bij Standard (2006-2011), waar hij ook al de jeugdopleiding had doorlopen. Na een seizoen bij de Portugese topclub Benfica (2011-2012) speelde de Luikenaar de afgelopen 4,5 seizoen in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg. Bij de Tsaren was hij in 180 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 13 assists. Hij won er de Russische landstitel, Beker en Supercup.



Witsel is de volgende in de rij topvoetballers die de oversteek maakt naar China. Eerder raakte ook al bekend dat de Braziliaan Oscar (naar Shanghai SIPG) en de Argentijn Carlos Tevez (naar Shanghai Shenhua) overstappen naar de Chinese Super League. Laatstgenoemde werd met een netto jaarsalaris van 38 miljoen euro de best betaalde voetballer ter wereld. Witsel wordt de tweede Belg ooit in dienst bij Tianjin Quanjian. Tussen 2010 en 2011 was Patrick De Wilde, vorig seizoen nog aan de slag bij KV Kortrijk, er hoofdcoach.