Leegloop bij Galatasaray? Hamit Altintop weg en mogelijk is hij niet de enige

Door: redactie

3/01/17 - 15u40 Bron: Belga

Hamit Altintop op archiefbeeld. © afp.

De Turkse recordkampioen Galatasaray heeft het contract van voormalig Turks international Hamit Altintop ontbonden, zo maakte het persagenstchap DHA vandaag bekend.

De 34-jarige centrale middenvelder werd in de zomer van 2012 door Galatasaray van Real Madrid overgenomen. Wegens blessureleed kwam hij de voorbije seizoenen niet veel meer aan de bak aan de oevers van de Bosporus. Dit seizoen liet Galatasaray-coach Jan Olde Riekerink (ex-AA Gent) hem welgeteld 49 minuten opdraven in de competitie.



Voor zijn periode bij Real speelde de in het Duitse Gelsenkirchen geboren voetballer in de Bundesliga voor Schalke 04 (2003-2007) en Bayern München (2007-2011). Hij is de tweelingbroer van Augsburg-speler Halil Altintop, destijds waren ze een tijdlang ploeggenoten bij Schalke.



Eind vorig jaar stuurde Galatasaray zijn IJslandse spits Kolbeinn Sigthorsson al na een half jaar terug naar FC Nantes. Galatasaray huurde de spits sinds vorige zomer van het team van Guillaume Gillet. Door een blessure kwam Sigthorsson geen seconde in actie voor Galatasaray, waar ook Luis Pedro Cavanda onder contract staat.



De Kameroense international Aurelien Chedjou en Yasin Öztekin zouden dan weer op het punt staan de club te verlaten. Voor aanvaller Lukas Podolski zou er een bod van het Chinese Beijing Guoan zijn binnengekomen bij Galatasaray.