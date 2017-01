Marco Russ (Frankfurt) hervat groepstraining na gevecht tegen teelbalkanker

Door: redactie

3/01/17 - 15u17 Bron: Belga

© reuters.

Marco Russ heeft vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer meegetraind met de selectie van Eintracht Frankfurt. De 31-jarige verdediger kreeg vorig jaar te horen dat hij teelbalkanker had maar is inmiddels weer genezen verklaard.

Russ maakte zijn ziekte in mei 2016 bekend. Hij bleek aan teelbalkanker te lijden nadat hij positief had getest bij een antidopingcontrole, een verhaal dat doet denken aan wat meerkamper Thomas Van der Plaetsen overkwam.



De voetballer wilde dinsdag niet met de pers praten maar volgens zijn coach Niko Kovac was hij "een beetje buiten adem tijdens de training". Woensdag stapt Russ met de selectie op het vliegtuig naar Abu Dhabi waar de terugronde wordt voorbereid.



Frankfurt staat voorlopig vierde in de Bundesliga.