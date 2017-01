Ook in Engeland liggen refs al eens zwaar onder vuur: "Je hebt ons vermoord!"

Door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 13u30

Controversieel wedstrijdje tussen West Ham United en Manchester United gisteravond in de Premier League. 'The Hammers' gingen thuis met 0-2 onderuit tegen de troepen van José Mourinho en dat was niet naar de zin van de Kroatische coach van West Ham, Slaven Bilic. De flamboyante Kroaat haalde na afloop stevig uit naar scheidsrechter Mike Dean, die was volgens hem verantwoordelijk voor de nederlaag.

Een strenge rode kaart voor Sofiane Feghouli na amper een kwartier spelen, dat is de wedstrijdfase die in het London Stadium of olympisch stadion druk werd besproken en geanalyseerd. De 27-jarige Algerijn werd uitgesloten na een stevige, maar zeker niet schandalige tackle op Phil Jones. Volgens Bilic was het net de speler van ManU die in de fout ging: "Hij pakte uit met een gevaarlijke tackle, Jones deed een schaarbeweging. Hij speelde de bal, maar het was gevaarlijk. Dit is hoe dan ook geen rood voor Feghouli. Zelfs met een gele kaart zou ik nog niet content geweest zijn. Het was een doorslaggevende fase en het heeft ons vermoord."



"Ref lijkt ervan te genieten"

Sky-analisten Gary Neville en Alan Smith gaven de boze trainer van West Ham gelijk. Dat duo noemde het optreden van de scheidsrechter arrogant: "Het lijkt wel of hij in het middelpunt van de belangstelling wil staan. De ref lijkt er zelfs van te genieten. Zijn beslissing was een schandalig en totaal verkeerd. Feghouli wilde Jones niet vol raken met zijn studs, al helpt het natuurlijk niet als Jones drie keer theatraal over het veld kronkelt en rolt. Mike Dean gunt de spelers nooit het voordeel van de twijfel. Hij nam de tijd om een beslissing te nemen en toch trok hij rood." En dan was er nog de buitenspelgoal van Zlatan Ibrahimovic, die de pijnlijke avond van West Ham compleet maakte. Aan die fase tilde de 48-jarige Bilic iets minder zwaar: "Voor de arbitrage is het niet zo makkelijk wanneer ze moesten beslissen over een fase met sprintende spelers. Maar in dit geval wandelden ze. Dit hadden ze altijd moeten zien."