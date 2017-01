Engelse voetbalfans tonen zich van hun kleinste kant wanneer speler wordt afgevoerd met beenbreuk

Door: Glenn Bogaert

3/01/17 - 11u45

© Twitter Footy Accumulators.

Heel wat voetbalgeweld gisteren in Engeland want ook in de lagere klassen werd er volop gespeeld. Zo nam het intussen naar de League Two of vierde klasse afgezakte Portsmouth - de ex-ploeg van Anthony Vanden Borre - het gisteren thuis op tegen Luton Town. 'Pompey' haalde het in het eigen Fratton Park met 1-0, maar dat was niet meteen het nieuws van de dag.

Wat dan wel? Bezoeker Cameron McGeehan van Luton brak tijdens de match zijn been en alsof dat nog niet erg genoeg was, werd de 21-jarige middenvelder ook nog eens uitgefloten en getrakteerd op boegeroep. Niet bepaald erg sympathiek van de thuisaanhang en die reactie schoot dan ook in het verkeerde keelgat bij trainer Nathan Jones, die hekelde het gebrek aan klasse bij de fans van de tegenstander. Die treiterden het slachtoffer met "you're going home in an ambulance". En ook de ref toonde zich van zijn kleinste kans door de speler geel te geven nadat die uit pijn en frustratie een paar keer op de grasmat had gebeukt.



Ware gelaat

"Cameron is een jonge en getalenteerde speler die hard werkt en dat boegeroep en wat hij allemaal naar het hoofd geslingerd kreeg, is een pure schande. Het kan me niet schelen wie je bent, maar wanneer iemand op een draagberrie wordt afgevoerd met een zware blessure dan toon je toch een beetje respect en klasse. De fans van Portsmouth hebben hun ware gelaat getoond", klonk het bij de boze coach. En ook de ref moest het ontgelden: "Die man toonde een totaal gebrek aan begrip en empathie. Ik ben zwaar ontgoocheld en voor die jongen is dit een sportief drama. Ik hoop dat hij snel herstelt en weer kan voetballen. Liever vroeg dan laat want ook voor de club is dit een serieuze domper." Pechvogel McGeehan was net aardig op dreef met 11 goals in 28 matchen. Op Twitter postte hij alvast een foto vanuit het ziekenhuis.