John van 't Schip verlaat Melbourne City om familiale redenen

Door: redactie

3/01/17 - 10u41 Bron: Belga

John van 't Schip. © epa.

John van 't Schip (53) heeft vandaag per direct zijn trainerstaken neergelegd bij de Australische voetbalclub Melbourne City FC. De voormalige international keert terug naar Nederland om zijn zieke vader bij te staan, meldt het team op zijn website.

"Ik heb een keuze moeten maken tussen mijn familie in Nederland en mijn werk hier in Australië en er was maar één juiste beslissing", laat Van 't Schip weten in een verklaring. "Ik wil niet dat mijn persoonlijke omstandigheden ook maar enige invloed hebben op de club."



Michael Valkanis, een van zijn assistenten in Melbourne, is aangesteld als tijdelijk hoofdtrainer.



Oud-Ajacied Van 't Schip trainde onder meer FC Twente en hij was assistent-coach van Marco van Basten bij Oranje tussen 2004 en 2008 en daarna bij Ajax. Hij was bezig aan zijn tweede periode bij Melbourne City (het voormalige Melbourne Heart), de club van aanvaller Tim Cahill.